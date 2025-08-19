x
19 августа 2025
19 августа 2025
Правительство утвердило увеличение дефицита госбюджета, включая гумпомощь Газе

время публикации: 19 августа 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 22:12
Flash90. Фото: Н.Фентон

Правительство утвердило вечером во вторник, 19 августа, увеличение государственного бюджета на 2025 год на 30,8 миллиарда шекелей в связи с продолжением войны в секторе Газы, а также для покрытия расходов на операцию "Народ как лев".

Увеличение бюджета будет осуществлено за счет повышения дефицита госбюджета на 0,3 до 5,2%.

Из этой суммы 28,9 млрд пойдут на оборонные расходы, а 1,7 млрд – на оплату процентов по займам, расходы на которые существенно выросли с начала войны.

Следует отметить, что в оборонные расходы включены 1,6 миллиарда шекелей на финансирование гуманитарной помощи для сектора Газы, что вызвало значительные разногласия в правительстве.

Помимо увеличения дефицита также был утвержден фронтальный секвестр бюджетов министерств на 2026 год и далее, а также сокращение 480 миллионов шекелей, которые в рамках коалиционных соглашений были зарезервированы под реализацию реформы "Офек Хадаш" в ультрарелигиозных школах. Распределение этих средств было заморожено после того, как выяснилось, что школы не отвечают критериям, установленным в реформе.

Также 11 миллионов шекелей было сокращено из бюджета Управления национальной еврейской идентичности, 15 миллионов – из бюджета министерства по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом.

Сэкономленные средства будут направлены на финансирование пособия по безработице за период войны с Ираном, установку мобильных убежищ и ремонт бомбоубежищ на севере, компенсацию муниципальным властям расходов на чрезвычайную ситуацию, ремонт поврежденного ракетой правительственного комплекса в Хайфе, поиск альтернативных решений для школ, которые были повреждены ракетными обстрелами и ремонт которых не будет завершен к началу учебного года в сентябре.

