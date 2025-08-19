x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
Экономика

Из-за Левина минфин требует закрыть тель-авивские офисы еще семи министров

Минфин
Правительство
время публикации: 19 августа 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 09:06
Из-за Левина минфин требует закрыть тель-авивские офисы еще семи министров
Chaim Goldberg/Flash90

Офис главного аудитора министерства финансов проводит проверку на предмет нарушения министрами постановления правительства, запрещающего им держать офисы в Тель-Авиве.

Проверка проводится после конфликта между министром юстиции Яривом Левином и юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой, которую глава минюста лишил доступа в свой тель-авивский офис.

Как сообщает портал ynet, помимо Левина офисы в Тель-Авиве держат министр экономики Нир Баркат, министр транспорта Мири Регев, министр просвещения Йоав Киш, министр инноваций Гила Гамлиэль, министр связи Шломо Караи, министр экологии Идит Сильман, а также министр Хаим Кац.

Решение о запрете на содержание дублирующего офиса в Тель-Авиве связано с экономией расходов. В правительственном комплексе "а-Кирия" в Тель-Авиве целый этаж выделен под кабинеты для встреч и заседаний, проводимых высокопоставленными чиновниками.

