Из-за Левина минфин требует закрыть тель-авивские офисы еще семи министров

Офис главного аудитора министерства финансов проводит проверку на предмет нарушения министрами постановления правительства, запрещающего им держать офисы в Тель-Авиве.

Проверка проводится после конфликта между министром юстиции Яривом Левином и юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой, которую глава минюста лишил доступа в свой тель-авивский офис.

Как сообщает портал ynet, помимо Левина офисы в Тель-Авиве держат министр экономики Нир Баркат, министр транспорта Мири Регев, министр просвещения Йоав Киш, министр инноваций Гила Гамлиэль, министр связи Шломо Караи, министр экологии Идит Сильман, а также министр Хаим Кац.

Решение о запрете на содержание дублирующего офиса в Тель-Авиве связано с экономией расходов. В правительственном комплексе "а-Кирия" в Тель-Авиве целый этаж выделен под кабинеты для встреч и заседаний, проводимых высокопоставленными чиновниками.