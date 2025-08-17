Левин назвал "странным" расширенный состав БАГАЦа по делу о замке его кабинета

Высший суд справедливости попросил от министра юстиции Ярива Левина объяснить его решение о сменить замки на канцелярии в Тель-Авиве, в результате чего сотрудники юридической советницы правительства не смогли попасть в офис.

Министр юстиции отправил судьям ответ, в котором он указывает: офис в правительственном комплексе в Тель-Авиве является личной канцелярией министра юстиции, а не канцелярией юридической советницы правительства и не их общей канцелярией. Он напомнил, что канцелярия юридической советницы правительства находится в Иерусалиме, и именно там должна работать ее команда.

В своем ответе Ярив Левин также выражает недоумение по поводу того, что вопрос о смене замков в его канцелярии рассматривает расширенный состав из девяти судей БАГАЦа, чего по каким-то причинам не происходит при рассмотрении гораздо более важных вопросов.