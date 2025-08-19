x
19 августа 2025
|
последняя новость: 07:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 07:23
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Рабком "Эль-Аля" угрожает забастовкой из-за Wizz Air

Авиация
Wizz Air
El Al
Мин.транспорта
время публикации: 19 августа 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 07:23
Рабком "Эль-Аля" угрожает забастовкой из-за Wizz Air
Moshe Shai/FLASH90

Встреча между главами рабочего комитета авиакомпании "Эль-Аль" и министром транспорта Мири Регев была прервана через десять минут после начала, когда министр подтвердила намерение позволить венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air создать свою операционную базу в Израиле.

В рабкоме предупредили Регев, что намерены бороться против этого шага путем забастовочных санкций вплоть до полной забастовки.

В ответ на угрозу Регев заявила, что работники "очень важны для нее", и что она "всегда боролась за их права", однако "граждане государства Израиль не менее важны и она больше не допустит завышения цен"

Напомним, что против открытия в Израиле операционного центра Wizz Air выступают не только израильские авиакомпании, но и поддерживающее их управление аэропортов.

Противники этого шага утверждают, что он даст Wizz Air нечестное преимущество, и что другие иностранные авиакомпании могут потребовать тех же прав, вытесняя израильские авиакомпании с местного рынка и ставя под угрозу государственную безопасность.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2025

Wizz Air представила график полетов из Израиля, добавив два новых маршрута
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2025

Контроль над школами харедим, дефицит электричества и суета вокруг Wizz Air. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 августа 2025

"Эль-Аль" просит Нетаниягу не допустить открытия в Израиле базы Wizz Air
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 августа 2025

Минтранс провел заседание по поводу открытия в Израиле базы Wizz Air