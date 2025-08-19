Рабком "Эль-Аля" угрожает забастовкой из-за Wizz Air

Встреча между главами рабочего комитета авиакомпании "Эль-Аль" и министром транспорта Мири Регев была прервана через десять минут после начала, когда министр подтвердила намерение позволить венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air создать свою операционную базу в Израиле.

В рабкоме предупредили Регев, что намерены бороться против этого шага путем забастовочных санкций вплоть до полной забастовки.

В ответ на угрозу Регев заявила, что работники "очень важны для нее", и что она "всегда боролась за их права", однако "граждане государства Израиль не менее важны и она больше не допустит завышения цен"

Напомним, что против открытия в Израиле операционного центра Wizz Air выступают не только израильские авиакомпании, но и поддерживающее их управление аэропортов.

Противники этого шага утверждают, что он даст Wizz Air нечестное преимущество, и что другие иностранные авиакомпании могут потребовать тех же прав, вытесняя израильские авиакомпании с местного рынка и ставя под угрозу государственную безопасность.