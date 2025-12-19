Под флагами Турции и ООП: в Газе поженились более 200 пар. Фоторепортаж

Фото: Ali Hassan/Flash90

18 декабря в районе Аз-Зуайда, в центральной части сектора Газы, контролируемой до сих пор ХАМАСом, состоялась вторая после начала войны с Израилем массовая свадьба. Мероприятие было финансировано турецкими благотворительными организациями и проходило под флагами Турции. Поженились 203 пары.

Устроители также вывесили флаги "Организации освобождения Палестины". Символики ХАМАСа и других исламистских террористических группировок, судя по имеющимся кадрам, на мероприятии не демонстрировалось.

2 декабря массовую свадьбу проводили в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Тогда поженились 54 пары. Церемония была оплачена Объединенными Арабскими Эмиратами, которые в тот день отмечали свое 54-летие.