Футбол. "Арсенал" упустил победу над аутсайдером, выигрывая 2:0

В перенесенном матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Арсенал" не смог обыграть "Вулверхэмптон" 2:2.

Лидер упустил победу над безнадежным аутсайдером на четвертой минуте компенсированного времени.

На 61-й минуте "канониры" вели в счете 2:0.

"Арсенал" во втором матче подряд сыграл вничью. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет 5 очков.

Комментатор сказал ""Арсенал" опять теряет потенциально чемпионские очки.

"Волки" во втором матче подряд не проиграли (сыграли вничью). В 27 матчах команда набрала всего 10 очков.