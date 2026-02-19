Футбол. "Арсенал" упустил победу над аутсайдером, выигрывая 2:0
время публикации: 19 февраля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 10:21
В перенесенном матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Арсенал" не смог обыграть "Вулверхэмптон" 2:2.
Лидер упустил победу над безнадежным аутсайдером на четвертой минуте компенсированного времени.
На 61-й минуте "канониры" вели в счете 2:0.
"Арсенал" во втором матче подряд сыграл вничью. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет 5 очков.
Комментатор сказал ""Арсенал" опять теряет потенциально чемпионские очки.
"Волки" во втором матче подряд не проиграли (сыграли вничью). В 27 матчах команда набрала всего 10 очков.
