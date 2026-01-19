"Хеврат Хашмаль" заплатит 16 миллионов шекелей по представительскому иску

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") достигла мирового соглашения по представительскому иску, предъявленному в связи с незаконным взиманием расходов на взыскание с должников.

По результатам медиации компания заплатит 16,5 миллионов шекелей (иск был на 29 миллионов шекелей), однако большая часть суммы не дойдет напрямую до потребителей.

В соглашении, которое еще требует утверждения судом, установлено, что, не признавая вину, "Хеврат Хашмаль" переведет 10 миллионов шекелей в фонд для коллективных исков и 6 миллионов шекелей на "потребительские проекты". Компания утверждает, что уже вернула клиентам 521 тысячу шекелей после даты подачи иска.

Трое инициаторов коллективного иска требуют вознаграждение в размере 670 тысяч шекелей. Их адвокат Ницан Гадот из юридической фирмы Радаи Гадот требует гонорар в общей сумме 2,54 миллиона шекелей. Кроме того, они требуют возмещения судебного сбора и судебных расходов в размере 35 тысяч шекелей.

Эти суммы могут измениться после представления позиции прокуратуры относительно этого мирового соглашения и решения суда.

Потребительские проекты, которые будут оплачены из суммы выплат, представляют собой создание личного кабинета клиента для отображения счета за электричество и интеракций между клиентом и компанией, а также портал для обращений клиентов, основанный на цифровых формах и предоставляющий возможность отслеживания статуса обработки обращения. Эти проекты компания обязалась завершить до конца 2027 года и представить отчет об их завершении до 1 марта 2028 года.