Минфин отменяет акциз на топливо для электростанций, чтобы предотвратить рост цен на электричество

Министерство финансов Израиля опубликовало проект указа, снижающего акциз на дизельное топливо для электростанций на 98,94%, чтобы приравнять его к акцизу на природный газ.

Указ должен действовать с 28 февраля по 31 декабря 2026 года с опцией продления на 2027 год.

Данный шаг призван предотвратить рост цен на электричество в стране из-за вынужденного перехода электростанций с природного газа на гораздо более дорогое и загрязняющее дизельное топливо.

С первого дня войны добыча газа на месторождениях "Левиатан" и "Кариш" остановлена, продолжает работать лишь месторождение "Тамар", причем в сокращенных объемах.