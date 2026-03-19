Экономика

Минфин отменяет акциз на топливо для электростанций, чтобы предотвратить рост цен на электричество

Налоги
Нефть и газ
Цены
время публикации: 19 марта 2026 г., 22:06 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:25
Flash90/Nati Shohat

Министерство финансов Израиля опубликовало проект указа, снижающего акциз на дизельное топливо для электростанций на 98,94%, чтобы приравнять его к акцизу на природный газ.

Указ должен действовать с 28 февраля по 31 декабря 2026 года с опцией продления на 2027 год.

Данный шаг призван предотвратить рост цен на электричество в стране из-за вынужденного перехода электростанций с природного газа на гораздо более дорогое и загрязняющее дизельное топливо.

С первого дня войны добыча газа на месторождениях "Левиатан" и "Кариш" остановлена, продолжает работать лишь месторождение "Тамар", причем в сокращенных объемах.

