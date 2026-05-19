x
19 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 мая 2026
|
19 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
19 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы

Великобритания
Антисемитизм
Террористы
время публикации: 19 мая 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 13:11
Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы
AP Photo/Kin Cheung

Полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинительного заключения 18-летнему Мухаммаду Сибусу, несколько дней назад опубликовавшему в социальных сетях видео с угрозами в адрес евреев. "Свободу Палестине! От реки до моря Палестина будет свободной. Вы, евреи, грязные евреи! Вам отрубят голову – одному за другим", – говорит он на записи.

"После публикации видео, записанного 15 мая, был арестован мужчина. Его деяние квалифицируется как преступление на почве ненависти. Он подозревается в оскорблении словами и действиями с целью запугивания, призывам к беззаконию и насилию", – цитирует заявление пресс-службы полиции сайт Jewish News.

Отметим, что в последние месяцы число антисемитских инцидентов в Великобритании значительно возросло, и нападения и угрозы евреям все более воспринимаются как угроза национальной безопасности. Неделю назад король Карл Третий, выступая в парламенте, заявил о намерении правительства принять дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

Лондонская полиция из-за угрозы теракта приказала убрать анонс выставки, посвященной фестивалю Nova
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 мая 2026

Король Карл III посетил район Голдерс-Грин в Лондоне, где произошел теракт против евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 мая 2026

По стопам отца: принц Гарри призвал к борьбе против антисемитизма
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2026

Глава полиции Лондона: еврейская община Великобритании находится под угрозой