Израиль

Задержан палестинский подросток, бросавший взрывные устройства в гробницу Рахели

время публикации: 19 мая 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 11:55
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемого в забрасывании взрывными устройствами комплекса гробницы праматери Рахели, расположенного у северного въезда в Бейт-Лехем.

Инцидент, произошедший около неделю назад, представлял серьезную угрозу для гражданских лиц и паломников, посещающих это место.

Личность подозреваемого была установлена, и в ходе специальной операции бойцы МАГАВ прибыли к его дому в лагере палестинских беженцев Аида в окрестностях Бейт-Лехема, окружили дом и без происшествий задержали подозреваемого.

Подозреваемый, 17-летний палестинец, передан для продолжения расследования в ШАБАК.

