08 октября 2025
Экономика

Цены на золото и серебро бьют исторические рекорды на фоне глобальной неопределенности

Инвестиции
время публикации: 08 октября 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 21:44
AP Photo/Mike Groll, File

Цены на драгоценные металлы достигли новых исторических максимумов на фоне растущей геополитической напряженности и масштабной скупки золота центральными банками по всему миру.

Дополнительный рост цен на драгметаллы обусловлен ослаблением позиций доллара США по отношению к другим мировым валютам.

Золото торгуется на уровне рекордных значений, превысив накануне отметку в 4000 долларов США за тройскую унцию. Сутки спустя зафиксированы рекордные цены на серебро ($49.54), вплотную приблизившиеся к отметке 50 долларов за унцию.

