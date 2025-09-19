Израильская портовая компания запускает ежедневную грузовую линию между Ашдодом и Хайфой
время публикации: 19 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 07:44
Государственная Израильская портовая компания объявила о запуске "Проекта прибрежного транспорта", предназначенного для перевозки контейнеров между портами Хайфа и Ашдод с помощью ежедневных шаттлов.
В компании утверждают, что цель проекта, который на данном этапе выходит на пилотную стадию, — "уменьшить заторы на дорогах, ведущих к портам и от них, сократить зависимость от наземных перевозок и уменьшить экологическое загрязнение, вызванное тяжелым транспортом".
По оценкам компании, реализация проекта уберет с дорог сотни грузовиков каждую неделю.
Чтобы привлечь судовых агентов к участию в инициативе, в рамках пилотного проекта компания будет субсидировать перевозку каждого контейнера, перевозимого между портами по морю.