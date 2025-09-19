x
19 сентября 2025
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 сентября 2025
19 сентября 2025
последняя новость: 08:23
19 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Транспорт
Хайфа
Инфраструктура
Ашдод
время публикации: 19 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 07:44
Израильская портовая компания запускает ежедневную грузовую линию между Ашдодом и Хайфой
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Государственная Израильская портовая компания объявила о запуске "Проекта прибрежного транспорта", предназначенного для перевозки контейнеров между портами Хайфа и Ашдод с помощью ежедневных шаттлов.

В компании утверждают, что цель проекта, который на данном этапе выходит на пилотную стадию, — "уменьшить заторы на дорогах, ведущих к портам и от них, сократить зависимость от наземных перевозок и уменьшить экологическое загрязнение, вызванное тяжелым транспортом".

По оценкам компании, реализация проекта уберет с дорог сотни грузовиков каждую неделю.

Чтобы привлечь судовых агентов к участию в инициативе, в рамках пилотного проекта компания будет субсидировать перевозку каждого контейнера, перевозимого между портами по морю.

