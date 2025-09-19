Раввинатский суд: затягивание раздела имущества – повод присудить алименты жене

Согласно Галахе, в случаях, когда муж является основным кормильцем в семье, а доходы жены низкие, в случае расставания существует возможность обязать мужа выплачивать алименты не только на детей, но и непосредственно жене вплоть до завершения развода.

Недавно раввинатский суд в прецедентном решении постановил, что существуют галахические основания обязать бывшего мужа продолжать выплачивать алименты жене и после оформления развода, если имеет место затягивание процедуры раздела имущества супругов, сообщает "Глобс".

В рассматривавшемся случае суд обязал состоятельного мужчину, инициировавшего процедуру развода, выплачивать своей жене и трем их дочерям ежемесячные алименты в размере 22 тысячи шекелей в месяц, а также дополнительные 9000 шекелей в месяц для участия в оплате аренды жилья.