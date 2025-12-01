x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
последняя новость: 22:01
01 декабря 2025
Экономика

Утвержден дренажный план для ручья Аялон, задерживавший расширение железной дороги

время публикации: 01 декабря 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 21:42
Утвержден дренажный план для ручья Аялон, задерживавший расширение железной дороги
Flash90. Фото: М.Альстер

Комиссия по национальным инфраструктурам под председательством и. о. председателя адвоката Бени Арбива одобрил для передачи правительству нового дренажного плана для бассейна ручья Аялон, отсутствие которого уже семь лет задерживает строительство четвертой колеи прибрежной железной дороги.

Утвержденный еще в 2018 году план эксплуатации четвертой линии был обусловлен созданием объектов задержания дождевого стока в верховьях бассейна ручьев Яркон и Аялон для сокращения потока в канале Аялона.

Изначально предполагалось четыре дренажных объекта: парк Ариэля Шарона, район Мишмар-Аялон, карьер Модиин и карьер Нешер. Однако перед утверждением плана в 2022 году выяснилось, что накопление воды в карьере Нешер может причинить значительный экологический ущерб, поэтому продвижение плана было остановлено.

Новый план предусматривает замену карьера Нешера на два новых накопительных и дренажных резервуара: один на ручье Натуф, рядом с базой "Адам" и заповедником Наот-Кдумим, второй на ручье Аялон к югу от Ор-Йегуды.

Объекты позволят воде накапливаться в течение нескольких часов, а затем контролируемо сбрасываться вниз по течению после окончания паводка.

Четвертая колея прибрежной железной дороги является важной частью плана развития общественного транспорта, поскольку на данный момент пропускной способности трех колей уже не хватает.

