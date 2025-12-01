x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 19:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 19:06
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Обращение "Битуах Леуми": "Сейчас всё бросим и займемся парковочными талонами"

Битуах Леуми
Инвалидность
Социальные проблемы
время публикации: 01 декабря 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 19:07
Обращение "Битуах Леуми": "Сейчас всё бросим и займемся парковочными талонами"
Arie Leib Abrams/Flash90

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал крайне необычное сообщение, касающееся недавнего решения передать в его ведение выдачу парковочных талонов для инвалидов. "Представьте себе: вместо медицинской комиссии для пострадавшего в результате теракта или для установления процента инвалидности при заболевании вам придется ждать, потому что назначена медицинская комиссия для выдачи разрешения на парковку для инвалида".

В сообщении напоминают, что в связи со вскрывшимися случаями выдачи множества поддельных парковочных талонов для инвалидов министерство финансов "пытается переложить этот провал на "Битуах Леуми", нанеся тем самым ущерб обслуживанию граждан и пострадавших от враждебных действий".

В Институте национального страхования подчеркивают: парковочные разрешения на протяжении многих лет выдавались людям, не имевшим на них никаких прав, это была системная ошибка, ответственность за которую несет министерство транспорта.

"Вместо того, чтобы исправить недочеты, вместо того, чтобы взять ответственность за произошедшее, министерство финансов предпочитает переложить все на "Битуах Леуми". Это может обрушить систему, которая уже сейчас находится под беспрецедентной нагрузкой, особенно после 7 октября", – сказано в этом сообщении.

В "Битуах Леуми" напоминают, что на попечении ведомства оказались более 80 тысяч пострадавших от вражеских действий во время войны, назначено огромное количество медицинских комиссий, для обслуживания которых катастрофически не хватает врачей.

"В то время как мы работаем день и ночь, пытаясь сократить очереди, улучшить обслуживание, обеспечить реализацию социальных прав для людей и как можно скорее начать процесс реабилитации пострадавших после медкомиссий, кто-то предпочитает переложить на нас работу других министерств", – возмущаются в "Битуах Леуми".

В ведомстве подчеркивают, что люди имеют полное право на качественное и эффективное обслуживание. "Мы продолжим делать свою часть работы, а министерство транспорта пусть делает свою – например, парковочные разрешения".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 ноября 2025

"Битуах Леуми" не хочет заниматься парковочными талонами для инвалидов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 сентября 2025

Возобновление выдачи инвалидных парковочных талонов отложено до октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

Отчет омбудсмена: рекордное количество жалоб на госорганы в 2024 году
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 мая 2025

Минтранс заключил договор с "Бикурофе" для выдачи парковочных талонов для инвалидов