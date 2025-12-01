Обращение "Битуах Леуми": "Сейчас всё бросим и займемся парковочными талонами"

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал крайне необычное сообщение, касающееся недавнего решения передать в его ведение выдачу парковочных талонов для инвалидов. "Представьте себе: вместо медицинской комиссии для пострадавшего в результате теракта или для установления процента инвалидности при заболевании вам придется ждать, потому что назначена медицинская комиссия для выдачи разрешения на парковку для инвалида".

В сообщении напоминают, что в связи со вскрывшимися случаями выдачи множества поддельных парковочных талонов для инвалидов министерство финансов "пытается переложить этот провал на "Битуах Леуми", нанеся тем самым ущерб обслуживанию граждан и пострадавших от враждебных действий".

В Институте национального страхования подчеркивают: парковочные разрешения на протяжении многих лет выдавались людям, не имевшим на них никаких прав, это была системная ошибка, ответственность за которую несет министерство транспорта.

"Вместо того, чтобы исправить недочеты, вместо того, чтобы взять ответственность за произошедшее, министерство финансов предпочитает переложить все на "Битуах Леуми". Это может обрушить систему, которая уже сейчас находится под беспрецедентной нагрузкой, особенно после 7 октября", – сказано в этом сообщении.

В "Битуах Леуми" напоминают, что на попечении ведомства оказались более 80 тысяч пострадавших от вражеских действий во время войны, назначено огромное количество медицинских комиссий, для обслуживания которых катастрофически не хватает врачей.

"В то время как мы работаем день и ночь, пытаясь сократить очереди, улучшить обслуживание, обеспечить реализацию социальных прав для людей и как можно скорее начать процесс реабилитации пострадавших после медкомиссий, кто-то предпочитает переложить на нас работу других министерств", – возмущаются в "Битуах Леуми".

В ведомстве подчеркивают, что люди имеют полное право на качественное и эффективное обслуживание. "Мы продолжим делать свою часть работы, а министерство транспорта пусть делает свою – например, парковочные разрешения".