После 27 лет работы утверждена новая версия плана застройки Пи Глилот

Национальная комиссия по приоритетным жилищным проектам (ВАТМАЛ) утвердила к подаче протестов новую версию проекта застройки южной части района Пи Глилот между Тель-Авивом и Рамат а-Шароном.

Работа над проектом началась 27 лет назад, после эвакуации располагавшегося там топливного терминала. В октябре 2021 года Тель-Авивская окружная комиссия отклонила первую версию проекта, после чего, по инициативе министра внутренних дел Айелет Шакед, он был передан в ведение ВАТМАЛ.

Утвержденный план ТАМАЛ-3007 касается участка в 1714 дунамов, расположенного в муниципальных границах Тель-Авива и Рамат а-Шарона, между проспектом Намир, трассой 5, шоссе Аялон и кварталом Рамат Авив Гимель.

В общей сложности на этой территории планируется строительство 19320 единиц жилья в зданиях высотой от 7 до 40 этажей, крупного транспортного узла и более миллиона кв.м. торговых и промышленных площадей. Проект предусматривает дренаж, отводящую дождевую воду в большие парки,

В феврале 2024 года ХОТМАЛЬ объявил о депонировании плана при условии внесения поправок в течение 90 дней. Версия, одобренная вчера для депонирования, является исправленной версией.

Депонированный план является достижением для "зеленых" - Общества защиты природы и активистских организаций, которые боролись много лет за признание природных ценностей в области плана: долина нарциссов, пещеры Афека, и ручей Ахия с зимними прудами. Ландшафтное планирование, подписанное Матанья З"К, предлагает "многофункциональный ландшафт", включающий соединения с построенными и планируемыми кварталами Рамат-Ашарона и Тель-Авива, сады и парки разных размеров, и сельское хозяйство. План предлагает схему управления сточными водами, которая отводит дождевую воду в большие парки.

В муниципалитете Рамат а-Шарон выступают против утвержденного плана, и намерены оспорить его в инстанциях.