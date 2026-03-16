16 марта 2026
|
последняя новость: 11:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 142 пострадавших

Война с Ираном
Минздрав
время публикации: 16 марта 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 10:48
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала что с начала операции "Рычание льва", по состоянию на понедельник, 16 марта 2026 года, на 07:00 утра, в больницы были эвакуированы 3369 человек, из них в настоящее время госпитализирован 81 человек.

В числе поступивших и госпитализированных один человек был в критическом состоянии (дата не указана), семеро в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести, состояние 59 определяется как легкое.

За последние 24 часа (с 07:00 воскресенья до 07:00 понедельника) в больницы поступили 142 пострадавших, из них: 3 – в состоянии средней степени тяжести, 5 – с сильной тревожной реакцией, 134 – в легком состоянии.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

