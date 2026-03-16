Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 142 пострадавших

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала что с начала операции "Рычание льва", по состоянию на понедельник, 16 марта 2026 года, на 07:00 утра, в больницы были эвакуированы 3369 человек, из них в настоящее время госпитализирован 81 человек.

В числе поступивших и госпитализированных один человек был в критическом состоянии (дата не указана), семеро в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести, состояние 59 определяется как легкое.

За последние 24 часа (с 07:00 воскресенья до 07:00 понедельника) в больницы поступили 142 пострадавших, из них: 3 – в состоянии средней степени тяжести, 5 – с сильной тревожной реакцией, 134 – в легком состоянии.