ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Хизбаллы" и обнаружил склад оружия группировки

В ходе наземной операции на юге Ливана ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту террористической организации "Хизбалла", где была зафиксирована активность боевиков организации.

Бойцы 91-й дивизии провели накануне проверку этого объекта и обнаружили там большое количество оружия, включая десятки ракет, взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал двух вооруженных боевиков террористической организации "Хизбалла", которые двигались в сторону израильских сил.