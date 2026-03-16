x
16 марта 2026
16 марта 2026
16 марта 2026
последняя новость: 12:37
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Хизбаллы" и обнаружил склад оружия группировки

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 марта 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 11:11
ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Хизбаллы" и обнаружил склад оружия группировки
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе наземной операции на юге Ливана ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту террористической организации "Хизбалла", где была зафиксирована активность боевиков организации.

Бойцы 91-й дивизии провели накануне проверку этого объекта и обнаружили там большое количество оружия, включая десятки ракет, взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал двух вооруженных боевиков террористической организации "Хизбалла", которые двигались в сторону израильских сил.

