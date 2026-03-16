Депутаты требуют снова отменить указ Смотрича об увеличении льготы для интернет-покупок

Группа депутатов Кнессета обратилась к председателю финансовой комиссии Ханоху Мильвицки с просьбой срочно созвать заседание по вопросу установления порога освобождения от НДС для личного импорта.

Депутаты требуют отменить новый указ министра финансов Бецалеля Смотрича, устанавливающий порог освобождения от НДС на уровне 130 долларов. Указ был издан после того как Кнессет большинством в 59 голосов против 25 отменил предыдущий указ, предусматривавший повышение порога до 150 долларов.

По утверждению депутатов, публикация нового указа менее чем через 24 часа после решения пленума Кнессета является нарушением полномочий законодательной власти.

Под письмом подписались, в частности, депутаты Нисим Ватури, Сасон Гуэта, Ахмад Тиби, Иман Хатиб-Ясин, Аида Тума-Сулейман, Алон Шустер, Хава Эти Атия и Эфрат Рейтан-Мером.

Напомним, что по закону у Кнессета есть 60 дней, чтобы отменить указ министра финансов.