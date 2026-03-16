16 марта 2026
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 марта 2026
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Депутаты требуют снова отменить указ Смотрича об увеличении льготы для интернет-покупок

Налоги
Цены
время публикации: 16 марта 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 11:40
Olivier Fitoussi/Flash90

Группа депутатов Кнессета обратилась к председателю финансовой комиссии Ханоху Мильвицки с просьбой срочно созвать заседание по вопросу установления порога освобождения от НДС для личного импорта.

Депутаты требуют отменить новый указ министра финансов Бецалеля Смотрича, устанавливающий порог освобождения от НДС на уровне 130 долларов. Указ был издан после того как Кнессет большинством в 59 голосов против 25 отменил предыдущий указ, предусматривавший повышение порога до 150 долларов.

По утверждению депутатов, публикация нового указа менее чем через 24 часа после решения пленума Кнессета является нарушением полномочий законодательной власти.

Под письмом подписались, в частности, депутаты Нисим Ватури, Сасон Гуэта, Ахмад Тиби, Иман Хатиб-Ясин, Аида Тума-Сулейман, Алон Шустер, Хава Эти Атия и Эфрат Рейтан-Мером.

Напомним, что по закону у Кнессета есть 60 дней, чтобы отменить указ министра финансов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
