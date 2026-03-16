последняя новость: 12:37
Падение ракеты в Ришон ле-Ционе: сильно разрушен дом, жильцы были в бомбоубежище

Война с Ираном
Мада
Ришон ле-Цион
время публикации: 16 марта 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 11:01
Падение ракеты в Ришон ле-Ционе: сильно разрушен дом, жильцы были в бомбоубежище
Пресс-служба полиции Израиля

В результате падения ракеты или ее обломков в Ришон ле-Ционе серьезно поврежден дом. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в ходе осмотра места происшествия и поисков пострадавших медики обнаружили женщину в возрасте примерно 30 лет, которая в момент попадания ракеты вместе со своей собакой находилась в защищенной комнате.

Женщина получила легкие травмы и находилась в состоянии сильного нервного шока. После получения медицинской помощи, она была отправлена в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ".

"Мы прибыли на место, где были разрушения, дым, разбитые стекла, – рассказал фельдшер скорой помощи МАДА Шелдон Левин. – Мы провели тщательные поиски и в ходе них обнаружили женщину, которая находилась в защищенной комнате в момент попадания ракеты вместе со своей собакой. Она страдала от тревоги и получила лишь легкие травмы. Пребывание в защищенном помещении во время сирены имеет огромное значение, и я не хочу даже думать, что могло бы случиться, если бы она не находилась в защищенной комнате. Следует выполнять указания Командования тылом".

