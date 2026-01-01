Минсвязи оштрафовало "Безек" на 8 млн шекелей

Министерство связи наложило на компанию "Безек" штраф в размере 7 976 570 шекелей за нарушение запрета на развертывание передовой инфраструктурной сети и предоставление услуг в зонах стимулирования, что нанесло ущерб конкуренции в отрасли.

В последние годы министерство проводило стимулирующие тендеры, поощряющие небольшие компании прокладывать оптоволокно в периферийных районах и кварталах, которыми компания "Безек" пренебрегала.

"Безек" является доминирующей инфраструктурной компанией на рынке, поэтому по итогам тендера министерство запретило ей работать в зонах стимулирования в течение 5 лет с момента установления обязательств по развертыванию для победителей тендеров.

Компания нарушила запрет, проводя развертывание оптоволокна в зонах, отданных в рамках тендеров компаниям "Партнер", "Шита", "Пазл", IBC, "Римон", "Тельран" и "Даш Элиран". Нарушение затронуло 9 715 домохозяйств.

Согласно министерству связи, "нарушение этого положения подрывает экономическую целесообразность для победителей стимулирующих тендеров, дает "Безек" нечестное конкурентное преимущество как первому игроку в этих районах и ставит под угрозу способность мелких компаний выполнять свои обязательства".