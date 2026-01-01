Депутат Мильвицки извинился перед юрсоветником финансовой комиссии

Председатель финансовой комиссии Кнессета Ханох Мильвицки извинился за свои слова в адрес юридического советника комиссии Шломит Эрлих.

"Отчасти из-за усталости, отчасти из-за моего характера произошел инцидент, которого не должно было быть. Ей не следовало покидать комиссию с такими чувствами, и она знает, как высоко я ценю ее и ее работу ", - заявил он.

"Мы завершаем две-три очень интенсивные недели работы над изменениями в бюджете. Юридическая советница комиссии была центральным винтиком в этой системе, работала с большой самоотдачей весь этот период, основная нагрузка ложилась на нее, она провела очень много часов в подготовке к заседаниям".

Напомним, что на воскресном заседании комиссии разразился скандал, в результате которого члены комиссии от оппозиции покинули заседание и не явились на голосование.

В ходе голосования, в котором, как уже было сказано, участвовали только члены коалиции, Эрлих попросила слова от имени юридического советника Кнессета - по их мнению, голосование являлось недействительным в связи со сложившейся ситуацией. Депутаты Мильвицки и Амит Халеви накричали на нее и обвинили в том, что она позволяет оппозиции срывать работу комиссии: "Юридические консультанты без конца поддерживают оппозицию, вы реально один большой позор, юрконсультация – отстой". Когда Эрлих попыталась продолжить говорить, но была снова прервана Мильвицки, она покинула заседание.

Впоследствии юридический советник Кнессета Сагит Афик аннулировала результаты голосования в комиссии, подчеркнув, что они недействительны "не потому, что в зале отсутствовала оппозиция, а потому что не состоялось обсуждение стоявших на голосовании вопросов, и не было дано даже минимального объяснения". Афик также вступилась за Эрлих, раскритиковав поведение Мильвицки.