Пособия по инвалидности вырастут на 3,4%, остальные пособия – на 2,4%

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовало размеры всех пособий на 2026 год с учетом индексации.

Рост средней зарплаты для нужд индексации составил в 2025 году 3,4%. Соответственно, пособие по общей инвалидности при полной нетрудоспособности составит 4771 шекель (в прошлом году - 4556 шекелей).

При полной нетрудоспособности с надбавкой на супруга/супругу (без инвалидности) пособие составит 6229 шекелей (в прошлом году - 6024 шекеля, в 2024 году - 5673 шекеля).

Пособие на специальные услуги, предназначенное для людей с более тяжелой инвалидностью, также повышается: 50% от индивидуального пособия составит 1943 шекеля, 112% - 4501 шекель, 188% - 7181 шекель, 235% - 9126 шекелей. Надбавка для подключенных к аппарату ИВЛ составит 10774 шекеля; получатель на уровне 188%, нанимающий двух сиделок, получит 7182 шекеля.

Пособие на ребенка-инвалида также повышается: при 100% инвалидности - с 3694 до 3820 шекелей (рост на 126 шекелей). Надбавка на ребенка-инвалида, подключенного к аппарату ИВЛ, вырастет с 10421 до 10774 шекелей (рост на 353 шекеля).

Все остальные пособия "Битуах Леуми" привязаны к индексу потребительских цен, и вырастут на 2,4%.

Пособие пожилому гражданину (одиночке) вырастет с 1795 до 1838 шекелей. Для лиц старше 80 лет надбавка составит 103 шекеля. Одиночка с супругом/супругой, не получающим это пособие, будет получать 2762 шекеля (рост на 65 шекелей). Большинство получателей имеют право на надбавку за страховой стаж в размере 50%, увеличивающую пособие одиночки до 2757 шекелей.

Пособие по уходу (сиуд): может предоставляться деньгами или услугами (сиделки, прачечная, тревожные кнопки и др.). На уровне 1 полное денежное пособие составит 1659 шекелей; на уровне 6 (наиболее тяжелое состояние) без иностранного работника – 7238 шекелей. При половинном пособии (по результатам проверки доходов): уровень 1 - 829 шекелей, уровень 6 - 3618 шекелей. Пособия по уходу вырастут только в апреле 2026 года с повышением минимальной зарплаты.

Грант на роды: на первого ребенка вырастет с 2054 до 2103 шекелей, на второго - с 924 до 946 шекелей, на третьего и далее - с 616 до 631 шекеля. Грант при рождении двойни вырастет с 10268 до 10514 шекелей.

Пособие по обеспечению прожиточного минимума: до 55 лет вырастет на 48-95 шекелей в зависимости от семейного положения; с 55 лет до пенсионного возраста рост составит 61-124 шекеля.