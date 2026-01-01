БАГАЦ заблокировал перевод денег сети школ партии ШАС

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал промежуточное постановление, запрещающее министерству финансов перечислить частной сети ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани", связанной с партией ШАС, 40 миллионов шекелей в рамках программы ГЕФЕН, обеспечивающей педагогическую гибкость государственным школам.

Апелляция против финансирования сети в рамках программы ГЕФЕН был подан организацией "Хидуш" после того, как министр просвещения Йоав Киш уведомил БАГАЦ о намерении перечислить деньги сети "Мааян а-Хинух а-Торани" вопреки позиции юридического советника правительства, согласно которой школы сети не соответствуют критериям, установленным для участия в программе.

Судья Офер Гроскопф постановил, что минпрос должен до 14 января представить свою позицию по апелляции, а до тех пор перевод денег запрещен.

Программа ГЕФЕН, запущенная при предыдущем правительстве, позволяет государственным школам с устойчивым финансовым положением использовать школьный бюджет для финансирования внешних образовательных программ по усмотрению руководства учреждений.

Напомним, что накануне в рамках другой апелляции, поданной депутатами Кнессета от партии «Еш Атид» против решения финансовой комиссии об утверждении дополнительного бюджета в миллиард шекелей на ультраортодоксальное образование, судья Верховного суда Яэль Вильнер издала промежуточное постановление о заморозке этой надбавки до рассмотрения апелляции. Тем не менее к моменту издания судебного постановления правительство уже успело перечислить большую часть дополнительных средств.