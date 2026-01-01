x
01 января 2026
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 16:00
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Реформа улучшения труда соцработников расширяется на работников частных структур

Профсоюзы
Социальные проблемы
время публикации: 01 января 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 15:03
Реформа улучшения труда соцработников расширяется на работников частных структур
Yonatan Sindel/Flash90

Ярив Левин, занимающий пост министра труда, подписал расширительный указ второго этапа реформы "А-Эсег" ("Достижение") для социальных работников. Этот указ позволит около 6000 работников частных фирм также получить повышение заработной платы, предусмотренное реформой, инициированной "Гистадрутом" и Профсоюзом социальных работников, сообщает пресс-служба Всеизраильской ассоциации профсоюзов.

Среди основных пунктов реформы: базовая заработная плата будет значительно повышена в соответствии с новой таблицей заработной платы и дополнительными обновлениями на 2026 и 2027 годы, а также будет выплачена единовременная премия в размере 2700 шекелей.

​​Этот указ затронет работников реабилитационных центров для людей с психическими расстройствами, служб для людей с инвалидностью, школ-интернатов и детских и юношеских организаций, программ и приютов для жертв домашнего насилия и др.

Исполняющий обязанности председателя "Гистадрута" Рои Яаков прокомментировал расширение реформы: "Этот важный шаг, улучшающий заработную плату многих тысяч людей, является результатом большой работы Гистадрута и Профсоюза социальных работников на благо этой важной группы трудящихся. Я хотел бы поблагодарить председателя Профсоюза соцработников Инбаль Хермони за ее важную деятельностью в интересах социальных работников, трудящихся на благо израильского народа в любой ситуации. "Гистадрут" гордится этим достижением и будет продолжать работать в интересах трудящихся Израиля и экономики страны".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 ноября 2025

Работники охраны и уборки в госсекторе получат по 6000 шекелей и повышение зарплат
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июня 2025

Стартовал второй этап реформы оплаты труда социальных работников "А-Эсег"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 ноября 2024

"Гистадрут" и минфин согласовали пакет бюджетных мер, касающихся прав работников