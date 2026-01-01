Реформа улучшения труда соцработников расширяется на работников частных структур

Ярив Левин, занимающий пост министра труда, подписал расширительный указ второго этапа реформы "А-Эсег" ("Достижение") для социальных работников. Этот указ позволит около 6000 работников частных фирм также получить повышение заработной платы, предусмотренное реформой, инициированной "Гистадрутом" и Профсоюзом социальных работников, сообщает пресс-служба Всеизраильской ассоциации профсоюзов.

Среди основных пунктов реформы: базовая заработная плата будет значительно повышена в соответствии с новой таблицей заработной платы и дополнительными обновлениями на 2026 и 2027 годы, а также будет выплачена единовременная премия в размере 2700 шекелей.

​​Этот указ затронет работников реабилитационных центров для людей с психическими расстройствами, служб для людей с инвалидностью, школ-интернатов и детских и юношеских организаций, программ и приютов для жертв домашнего насилия и др.

Исполняющий обязанности председателя "Гистадрута" Рои Яаков прокомментировал расширение реформы: "Этот важный шаг, улучшающий заработную плату многих тысяч людей, является результатом большой работы Гистадрута и Профсоюза социальных работников на благо этой важной группы трудящихся. Я хотел бы поблагодарить председателя Профсоюза соцработников Инбаль Хермони за ее важную деятельностью в интересах социальных работников, трудящихся на благо израильского народа в любой ситуации. "Гистадрут" гордится этим достижением и будет продолжать работать в интересах трудящихся Израиля и экономики страны".