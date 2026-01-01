Оборонные госконцерны выплатят минфину более миллиарда шекелей дивидендов

Совет директоров государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" утвердил решение о выплате государству дивидендов за 2024 год в размере 242 миллиона долларов (около 775 млн шекелей).

Напомним, что в мае этого года концерн выплатил государству 1,6 миллиарда шекелей дивидендов за период с 2017 по 2023 годы.

Совет директоров государственного оборонного концерна "Рафаэль" утвердил выплату государству дивидендов за 2024 год в размере 362 миллиона шекелей.