Молочные продукты дорожают с 1 июня, часть сетей уже подняла цены

С 1 июня в Израиле ожидается новая волна подорожания молочных продуктов. Ynet пишет, что часть торговых сетей уже подняла цены на товары "Тнува", "Тара", "Штраус" и "Махлевот Гад", причем в отдельных случаях рост цен для покупателей оказался выше официального повышения, объявленного поставщиками.

По сведениям издания, в некоторых сетях уже подорожали масло, творог, йогурты, молочные напитки и другие продукты.

"Калькалист" ранее отмечал, что речь идет не об отдельном скачке, а о продолжении длительной тенденции. За последние три с половиной года расходы израильских домохозяйств на молочные продукты и их заменители выросли на 25,3% и достигли 11,7 млрд шекелей, тогда как фактическое потребление в количественном выражении увеличилось лишь на 3,4%.