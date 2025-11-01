Трамп: США не возобновят переговоры по торговле с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры, после того как правительство провинции Онтарио показало политическую рекламу, с цитатой бывшего президента США Рональда Рейгана, сообщает Reuters.

Вскоре после этого заявления стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед президентом США Дональдом Трампом за вышедший ролик, в котором содержалась завуалированная критика проводимой им тарифной политики. Об этом Карни сам сообщил журналистам.

23 октября Трамп в крайне резкой форме заявил о прекращении переговоров о торговле с Канадой. Поводом для его возмущения стала телереклама на канадском телевидении с использованием ролика, в котором показано, как Рональд Рейган критикует введение пошлин. Трамп назвал эту рекламу фейковой.

Заявление Трампа было опубликовано вскоре после того, как премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении удвоить экспорт Канады на рынки вне США на фоне американских пошлин.

Вскоре после этого заявления Трамп объявил о дополнительном повышении тарифов на импорт из Канады на 10%.