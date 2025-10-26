США повысили импортные пошлины для Канады еще на 10%

Президент США Дональд Трамп объявил об дополнительном повышении тарифов на импорт из Канады на 10%. Решение он связал с телерекламой, профинансированной властями Онтарио и использующей фрагменты выступления Рональда Рейгана. Соответствующее объявление было опубликовано в Truth Social во время перелета Трампа в Азию.

Cписок товаров и дата вступления новых ставок в силу уточняются.

23 октября Трамп в крайне резкой форме заявил о прекращении переговоров о торговле с Канадой. Поводом для его возмущения стала телереклама на канадском телевидении с использованием ролика, в котором показано, как Рональд Рейган критикует введение пошлин. Трамп назвал эту рекламу фейковой.

Заявление Трампа было опубликовано вскоре после того, как премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении удвоить экспорт Канады на рынки вне США на фоне американских пошлин.