Минфин Израиля перенесет подготовку эмиссий гособлигаций в ЕС из Ирландии в Люксембург
время публикации: 01 сентября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 19:02
Центральный банк Ирландии больше не будет участвовать в одобрении проспектов для эмиссий израильских государственных облигаций в Европейском союзе. Его место займет Центральный банк Люксембурга.
Ранее подготовкой эмиссий для Израиля занимался Банк Англии, однако после Брекзита минфин был вынужден перевести эту деятельность в Дублин.
С практической точки зрения не ожидается никакого влияния на способность Израиля эмитировать свои гособлигации в евро. Пострадавшей будет Ирландия, которая потеряет долю доходов от управления процессом в пользу Люксембурга.
Официальные причины данного решения не публикуются, однако в последние месяцы на Центральный банк Ирландии оказывалось давление со стороны пропалестинских организаций и активистов.
