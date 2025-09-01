Минфин Израиля перенесет подготовку эмиссий гособлигаций в ЕС из Ирландии в Люксембург

Центральный банк Ирландии больше не будет участвовать в одобрении проспектов для эмиссий израильских государственных облигаций в Европейском союзе. Его место займет Центральный банк Люксембурга.

Ранее подготовкой эмиссий для Израиля занимался Банк Англии, однако после Брекзита минфин был вынужден перевести эту деятельность в Дублин.

С практической точки зрения не ожидается никакого влияния на способность Израиля эмитировать свои гособлигации в евро. Пострадавшей будет Ирландия, которая потеряет долю доходов от управления процессом в пользу Люксембурга.

Официальные причины данного решения не публикуются, однако в последние месяцы на Центральный банк Ирландии оказывалось давление со стороны пропалестинских организаций и активистов.