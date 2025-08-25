Десятки врачей призвали власти Ирландии бойкотировать продукцию "Тевы"

57 ирландских педиатров призвали систему здравоохранения Ирландии отказаться от использования медикаментов производства компании "Тева" в случаях, когда существуют альтернативы. Об этом пишет The Irish Times.

"Мы обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, которая признается геноцидом ведущими международными инстанциями, такими как ООН и Международный суд справедливости", – говорится в письме, адресованном министру здравоохранения Дженнифер Кэролл МакНейл и главе педиатрической системы Люси Наджент.

"Выплачиваемые концерном налоги используются для финансирования геноцида, а израильская армия использует их медикаменты, одновременно проводя резню пациентов и медиков, а также уничтожаю систему здравоохранения в секторе Газы", – пишут авторы документа.

Израильская компания – один из основных поставщиков лекарств системе здравоохранения Ирландии. "Мы обеспечиваем медикаментами всех пациентов, независимо от их религиозной или этнической принадлежности. Бойкот "Тевы" угрожает здоровью и благополучию пациентов", – говорится в комментарии компании.