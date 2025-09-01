Канадская компания, отвечающая за строительство метро в Гуш-Дане, закрывает израильский филиал

Канадская инженерная корпорация WSP намерена закрыть свой израильский филал, в котором работают около 150 сотрудников, объясняя этот шаг "структурной реорганизацией, проводимой время от времени на малых рынках", сообщает "Глобс".

В то же время источники, на которые ссылается "Глобс", утверждают, что Израиль считается крупным рынком, стоящим перед десятилетием масштабных инфраструктурных инвестиций, и что решение корпорации связано с давлением, оказываемым на нее антиизраильскими движениями.

WSP - одна из крупнейших инженерных компаний в мире со штатом около семидесяти тысяч сотрудников пяти десятках стран, выиграла тендер на управление строительством линии М2 метрополитена в Гуш-Дане.

Корпорация подчеркивает, что продолжит выполнять свои обязательства по поводу строительства метро, а израильский филиал будет преобразован в самостоятельную фирму.