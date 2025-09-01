Минздрав закрыл филиал сети "Йохананоф" из-за мышиных фекалий

Министерство здравоохранения распорядилось о немедленном закрытии до дальнейшего уведомления филиала торговой сети "Йохананоф" на улице Кеилат Цион в Афуле в связи с плохим санитарно-гигиеническим состоянием.

Согласно отчету, в филиале имеются проблемы с хранением товара и во различных помещениях, включая мясной отдел, найдены мышиные экскременты.