01 сентября 2025
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 сентября 2025
01 сентября 2025
последняя новость: 18:28
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Минздрав закрыл филиал сети "Йохананоф" из-за мышиных фекалий

время публикации: 01 сентября 2025 г., 17:49
Минздрав закрыл филиал сети "Йохананоф" из-за мышиных фекалий
Yossi Aloni/Flash90

Министерство здравоохранения распорядилось о немедленном закрытии до дальнейшего уведомления филиала торговой сети "Йохананоф" на улице Кеилат Цион в Афуле в связи с плохим санитарно-гигиеническим состоянием.

Согласно отчету, в филиале имеются проблемы с хранением товара и во различных помещениях, включая мясной отдел, найдены мышиные экскременты.

