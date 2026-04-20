20 апреля 2026
|
20 апреля 2026
|
последняя новость: 08:10
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израильский БПЛА будет наблюдать за Арктикой

время публикации: 20 апреля 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 07:15
Израильский БПЛА будет наблюдать за канадской Арктикой
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Министерство обороны Канады приняло решение провести этим летом испытания БПЛА Hermes 900 Starliner производства израильского концерна "Эльбит Маарахот" в рамках деятельности береговой охраны в условиях Арктики.

Министерство транспорта приобрело Hermes 900 Starliner в 2020 году в рамках Национальной программы воздушного наблюдения (NASP). Он был поставлен в сентябре 2025 года, когда подразделение авиамониторинга министерства транспорта было передано в ведение береговой охраны.

Параллельно канадские военные должны были получить закупленные у США беспилотники MQ-9B SkyGuardian, однако их поставка задерживается по меньшей мере до 2028 года, так что береговая охрана получит в свое распоряжение БПЛА раньше канадских ВВС.

Израильский беспилотник призван обеспечивать морское наблюдение, включая мониторинг разливов нефти, картографирование льдов, контроль судоходства, поисково-спасательные операции и охрану окружающей среды. Он призван восполнить пробелы, образующиеся в зонах, недостаточно охваченных спутниками и пилотируемой авиацией.

Экономика
