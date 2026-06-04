Израильские ученые показали, как растения адаптируются к повышению глобальной температуры

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, как адаптация растений к потеплению помогает экосистемам поглощать углекислый газ. Главными факторами оказались экономия воды и рост крон.

Ученые выяснили, что наземные экосистемы за последние десятилетия стали эффективнее улавливать углекислый газ, но происходит это не из-за температурной адаптации фотосинтеза, как считалось до сих пор. Анализ спутниковых и наземных данных за период с 2000 по 2019 год показал, что оптимальная температура для фотосинтеза у растений мало изменилась и в засушливых, и в холодных регионах. Изменение температурного оптимума обеспечило менее 20% прироста поглощения углерода. Работа опубликована в журнале One Earth.

Оказалось, что главную роль в адаптации играют два других фактора: расширение площади растительного покрова (рост крон деревьев и площади листьев у сельскохозяйственных культур) и более эффективное использование влаги. Растения научились усваивать больше углекислого газа на каждую каплю расходуемой воды. Подобная водосберегающая стратегия стала доминирующей даже во влажных тропических и умеренных лесах, а сухой воздух и почва даже сильнее снижали роль температурной адаптации. Эти выводы заставляют пересмотреть существующие климатические модели, которые раньше опирались преимущественно на температурные показатели.

Соавтор работы профессор Хосе Грюнцвайг отмечает: "Эти результаты ясно показывают, что мы не можем прогнозировать будущее накопление углерода, основываясь только на температуре. Наше исследование демонстрирует, что вода играет гораздо большую роль. Понимание того, как растения используют воду и формируют свою крону, будет иметь решающее значение для прогнозирования естественного поглощения углекислого газа земной биосферой при дальнейшем изменении климата".