Четырем несовершеннолетним предъявлены обвинения по делу об убийстве Дестау Чеколя

Прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительные заключения против четырех несовершеннолетних жителей города по делу об убийстве Дестау Чеколя.

По данным следствия, обвиняемые были ранее знакомы с погибшим. Рано утром 24 апреля 16-летний обвиняемый узнал, что Чеколь находится возле его дома, после чего связался с остальными обвиняемыми с целью напасть на него. Двое обвиняемых, 16 и 17 лет, вооружились ножами, еще двое, 16 и 15 лет, пришли с железными прутьями. В это время Чеколь сидел на площадке под своим домом вместе с другом, слушал музыку и употреблял спиртное. Обвиняемые подошли к ним, скрывая лица капюшонами.

По версии прокуратуры, после того как обвиняемые опознали Дестау Чеколя, трое из них бросились к нему и его другу с оружием в руках, а четвертый приблизился с железным прутом. Друг погибшего испугался и убежал. Один из обвиняемых ударил Чеколя железным прутом. Тот попытался скрыться, но споткнулся и упал. Когда он лежал на земле, двое обвиняемых нанесли ему ножевые ранения, а двое других стояли рядом с железными прутьями. После нападения обвиняемые скрылись и пытались уничтожить часть улик. В результате нападения Дестау Чеколь погиб.

Двум обвиняемым предъявлено обвинение в умышленном убийстве, третьему – в причастности к убийству с безразличием к последствиям, четвертому – в причинении смерти при обстоятельствах сниженной ответственности. Всем четверым также инкриминируются незаконное хранение ножей и воспрепятствование правосудию.

Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания судебного процесса.