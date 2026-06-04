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Ближний Восток

ЦАХАЛ о гибели миротворца UNIFIL в Ливане: минометный обстрел велся боевиками "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ООН
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 июня 2026 г., 14:05 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 14:05
ЦАХАЛ о гибели миротворца UNIFIL в Ливане: минометный обстрел велся боевиками "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявил, что минометный обстрел позиции UNIFIL на юге Ливана, в результате которого погиб военнослужащий миссии ООН и еще двое получили ранения, был произведен боевиками "Хизбаллы".

Ранее миротворческие силы ООН в Ливане сообщили, что в ночь на 4 июня их позиция в районе Марджаюна подверглась минометному обстрелу. В UNIFIL заявили, что начали проверку обстоятельств инцидента. Данных о национальности погибшего и раненых, а также о том, с какой стороны велся огонь, на тот момент не было.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что ночью были зафиксированы несколько запусков из района Аль-Катрани. По данным армейской пресс-службы, минометные снаряды упали на территории позиции UNIFIL в районе Дибин. В ЦАХАЛе утверждают, что анализ траектории запусков однозначно указывает на то, что огонь вела "Хизбалла".

Армия Израиля заявила, что обстрелы "Хизбаллы" создают угрозу международным силам и приводят к жертвам среди сотрудников ООН, действующих на юге Ливана.

Ближний Восток
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