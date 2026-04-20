Утвержден план реконструкции аэродрома Мегидо

Израильское Земельное управление утвердило план реконструкции и модернизации аэродрома Мегидо, обслуживающего вертолеты и малую авиацию.

Проект стоимостью 90 миллионов шекелей будет выполняться силами Экономической компании по развитию Изреэльской долины.

Аэродром был основан в 1941 году британской армией для нужд Королевских ВВС в период мандата. После создания государства перешёл в ведение ЦАХАЛа и оставался под контролем Министерства обороны.

В 2006 году было подписано соглашение между Земельным управлением, минобороны, местными властями и экономической компанией о передаче около 400 дунамов для гражданских нужд. Однако до сих пор статус гражданского аэродрома не был официально урегулирован, хотя им пользуются компании сельскохозяйственной авиации, пожарная эскадрилья, летная школа и планерный клуб.

Взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров находится в плохом физическом состоянии. На территории нет ограждения, гражданская деятельность не упорядочена, коммерческие участки не реализуются.

В рамках проекта планируются реконструкция и модернизация ВПП по стандартам Управления гражданской авиации и ЦАХАЛа, прокладка дорог и инфраструктуры, систем водоснабжения и канализации, дренажных каналов в сторону реки Кишон, электросетей и освещения на светодиодах. Земельное управление выставит на продажу 25 коммерческих участков для лёгких самолётов, вертолётов и ангаров.

Завершение проекта намечено на конец 2028 года.