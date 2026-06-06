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Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль Гран-при Рима

Спорт/важное
Тхэквондо
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:49
Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль Гран-при Рима
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Риме проходит турнир серии Гран-при по тхэквондо.

Израильтянка Ривка Баеч завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг.

В полуфинале она проиграла Камиле Салим (Венгрия).

Ривка Баеч стала второй израильтянкой, завоевавшей медаль Гран-при Рима.

В 2022 году серебряную медаль завоевала Дана Азран.

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