Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль Гран-при Рима
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:49
В Риме проходит турнир серии Гран-при по тхэквондо.
Израильтянка Ривка Баеч завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг.
В полуфинале она проиграла Камиле Салим (Венгрия).
Ривка Баеч стала второй израильтянкой, завоевавшей медаль Гран-при Рима.
В 2022 году серебряную медаль завоевала Дана Азран.
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