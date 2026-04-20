Создана цифровая платформа для проверки прав на банковские льготы для резервистов

Клиника банковского права при колледже "Михлала ле-Минхаль" разработала платформу проверки прав, полагающихся резервистам от банков, клиентами которых они являются.

Платформа была создана с целью устранить информационный разрыв и не допустить, чтобы финансовые права оставались нереализованными.

Существуют льготы, которые должны предоставляться автоматически, другие требуют подачи заявления.

Бесплатная проверка права на льготы доступна по адресу miluimbenefits.netlify.app