Создана цифровая платформа для проверки прав на банковские льготы для резервистов
время публикации: 20 апреля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 11:31
Клиника банковского права при колледже "Михлала ле-Минхаль" разработала платформу проверки прав, полагающихся резервистам от банков, клиентами которых они являются.
Платформа была создана с целью устранить информационный разрыв и не допустить, чтобы финансовые права оставались нереализованными.
Существуют льготы, которые должны предоставляться автоматически, другие требуют подачи заявления.
Бесплатная проверка права на льготы доступна по адресу miluimbenefits.netlify.app