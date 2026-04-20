"Йохананоф" разделяет сеть на три суббренда. Часть филиалов станет дороже
время публикации: 20 апреля 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 08:04
Сеть супермаркетов «Йохананоф» разделяется на три подсети, в двух из которых цены на товары будут повышены, сообщает портал Ynet.
В рамках реструктуризации 31 магазин сохранит вывеску "Йохананоф", 13 станут «Йохананоф Сити», а один - «Йохананоф Метро».
Портал сравнения цен Prices проверил 1680 товаров, общих для всех трёх суббрендов. В «Йоханнов» их совокупная стоимость составляет 26023,54 шекеля, в «Йоханнов Сити» - 27270,56 шекеля, в «Йоханнов Метро» - 30207,37 шекеля. Таким образом, разрыв между самым дешёвым («Йоханнов») и самым дорогим («Йоханнов Метро») - 16%, между «Йоханнов» и «Йоханнов Сити» - около 5%.