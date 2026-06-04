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Ближний Восток

UNIFIL: в результате обстрела на юге Ливана погиб военнослужащий миссии, есть раненые

Погибшие
Ливан
Война с "Хизбаллой"
ООН
время публикации: 04 июня 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 11:20
UNIFIL: в результате обстрела на юге Ливана погиб военнослужащий миссии, есть раненые
AP Photo/Hussein Malla

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили, что в ночь на 4 июня позиции миротворцев в районе Марджаюна на юге Ливана подверглись минометному обстрелу. В результате один военнослужащий миссии погиб, еще двое получили ранения.

Миссия ООН заявила, что начала проверку обстоятельств инцидента. Данных о национальности погибшего и раненых, а также о том, с какой стороны велся огонь, на данный момент нет.

ЦАХАЛ и "Хизбалла" пока не комментируют эту информацию.

Ближний Восток
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