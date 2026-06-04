UNIFIL: в результате обстрела на юге Ливана погиб военнослужащий миссии, есть раненые

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили, что в ночь на 4 июня позиции миротворцев в районе Марджаюна на юге Ливана подверглись минометному обстрелу. В результате один военнослужащий миссии погиб, еще двое получили ранения.

Миссия ООН заявила, что начала проверку обстоятельств инцидента. Данных о национальности погибшего и раненых, а также о том, с какой стороны велся огонь, на данный момент нет.

ЦАХАЛ и "Хизбалла" пока не комментируют эту информацию.