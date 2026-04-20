Адвокаты против Баарав-Миары: не надо втягивать Налоговое управление в бракоразводные процессы

Заключение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, поданное в Верховный суд справедливости (БАГАЦ) в рамках рассмотрения петиции против раввинатского суда в отношении бракоразводного процесса, вызвало серьезную обеспокоенность у Коллегии адвокатов, подавшей экстренный запрос на присоединение к процессу в качестве "друга суда", сообщает "Глобс".

В заключении Баарав-Миары выражается позиция, согласно которой «передача актива в связи с разводом является, как правило, налогооблагаемым событием - если только законом прямо не установлено иное».

Юридический советник поясняет: «В случае, когда актив передаётся в связи с разводом, и в отношении него не установлено, что такая передача не является налогооблагаемым событием, эта передача будет облагаться налогом. Следовательно, супруг, утративший право на актив, будет обязан уплатить налог на прирост капитала. Налог уплачивается с прироста капитала, возникающего в результате данного события и определяемого, в частности, исходя из возмещения, выплаченного за актив в рамках выравнивания ресурсов».

Далее, в небольшой сноске, касающейся порядка проведения выравнивания ресурсов, юридический советник пишет, что применение этих принципов «требует подачи соответствующего заявления о налоговом решении» со стороны супругов.

Коллегия адвокатов в своем ходатайстве о присоединении к процессу указывает, что реализация позиции юрсоветника грозит ситуацией, в которой пары боятся оформить развод из-за страха перед налоговыми обязательствами при разводе.

В ходатайстве Коллегии утверждается, что «это означает введение налогового бремени, исключительного по своим масштабам и последствиям, - бремени, которое, по устным заявлениям, может в принципе затронуть десятки тысяч пар, - притом что те не были заблаговременно уведомлены об этом или предупреждены».

В то время как Закон о налогообложении недвижимости прямо устанавливает, что выравнивание активов в виде недвижимости между супругами не является налогооблагаемым событием, аналогичной законодательной нормы в отношении иных активов, не являющихся недвижимостью, не существует; суды на протяжении многих лет выносили по этому вопросу противоречивые решения. Общая тенденция в судебной практике состояла в выравнивании на основе валовой стоимости активов между супругами - по рыночной стоимости каждого актива без учёта налоговых издержек при продаже третьим лицам.

По утверждению Коллегии, юридический советник стремится превратить налоговое ведомство в неотъемлемую часть бракоразводных процессов, поскольку каждой паре теперь придётся проверять своё налоговое обязательство до развода. Это требование, по словам Коллегии, «ошибочно, далеко идуще и не подкреплено ни одной законодательной нормой».