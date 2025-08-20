x
20 августа 2025
Экономика

"Рами Леви" требует от жителей Ор-Акивы вернуть тележки, угрожая обратиться в полицию

Потребление
время публикации: 20 августа 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 08:47
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

От практики "одалживания" тележек в той или иной мере страдают все супермаркеты, однако филиал сети "Рами Леви" в Ор-Акиве столкнулся с крайней формой этого явления.

После того, как из 370 тележек в филиале осталась только 51, представитель руководства филиала опубликовал в социальной сети Facebook обращение к жителям города, потребовав немедленно вернуть тележки.

"Я обращаюсь к жителям Ор-Акивы и окрестностей. Немедленно верните тележки супермаркета "Рами Леви"! Каждая тележка, которая будет найдена в вашем распоряжении после этой даты, будет конфискована, и против вас будет подана жалоба в полицию Израиля. На этот раз вы действительно перешли границы! Сотрудники филиала сфотографируют каждое здание, в котором будет найдена тележка супермаркета, являющаяся собственностью "Рами Леви", - говорится в публикации.

