Минпрос угрожает сорвать начало учебного года

Министр просвещения Йоав Киш пригрозил сорвать начало учебного года в школах, потребовав от министерства финансов выделить ему 250 миллионов шекелей на обеспечение безопасности учебных заведений.

"Если средства не будут найдены, учебный год 1 сентября не начнется", - заявил министр.

Также в минпросе требуют 80 миллионов шекелей на неформальное образование, молодежные движения и предармейскую волонтерскую деятельность, и 50 миллионов шекелей "для укрепления эмоциональной поддержки в школах и укрепление психологических служб".

Согласно министерству, речь идет не о требовании новых бюджетных средств, а "о пороговых условиях для функционирования системы образования в чрезвычайной ситуации".