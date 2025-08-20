x
Экономика

Минпрос угрожает сорвать начало учебного года

Школьное образование
Мин.образования
время публикации: 20 августа 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 07:43
Минпрос угрожает сорвать начало учебного года
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш пригрозил сорвать начало учебного года в школах, потребовав от министерства финансов выделить ему 250 миллионов шекелей на обеспечение безопасности учебных заведений.

"Если средства не будут найдены, учебный год 1 сентября не начнется", - заявил министр.

Также в минпросе требуют 80 миллионов шекелей на неформальное образование, молодежные движения и предармейскую волонтерскую деятельность, и 50 миллионов шекелей "для укрепления эмоциональной поддержки в школах и укрепление психологических служб".

Согласно министерству, речь идет не о требовании новых бюджетных средств, а "о пороговых условиях для функционирования системы образования в чрезвычайной ситуации".

