x
20 августа 2025
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 10:49
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Правительство Израиля утвердило увеличение темпов производства танков и БТР

Оборонка
Минобороны
время публикации: 20 августа 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 10:21
Правительство утвердило увеличение темпов производства танков и БТР
Chaim Goldberg/Flash90

Кабинет министров по оборонным закупкам утвердил в среду, 20 августа, план министерства обороны и ЦАХАЛа по значительному увеличению темпов производства танков "Меркава", гусеничных БТР "Намер" и колесных БТР "Эйтан".

Для этой цели выделено 5 миллиардов шекелей. План ускорения производства бронетехники включает расширение производственных мощностей участвующих в цепочке снабжения предприятий по всей стране, многие из которых расположены в периферийных районах.

Также план предусматривает расширение производственных мощностей в Центре ремонта и технического обслуживания бронетехники.

Частью плана является расширение круга поставщиков для поддержки растущих производственных потребностей.

Следующим шагом реализации проекта является его утверждение совместной комиссией Кнессета по оборонному бюджету, после чего министерство обороны сможет приступить к подписанию закупочных сделок.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2025

Производитель трансмиссий для "Меркавы" уйдет в США, если Германия запретит поставки ЦАХАЛу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 октября 2024

"Рафаэль" сделал выводы из войны в Газе и модернизировал "Ветровки" для отражения атак с воздуха