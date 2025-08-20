Правительство Израиля утвердило увеличение темпов производства танков и БТР

Кабинет министров по оборонным закупкам утвердил в среду, 20 августа, план министерства обороны и ЦАХАЛа по значительному увеличению темпов производства танков "Меркава", гусеничных БТР "Намер" и колесных БТР "Эйтан".

Для этой цели выделено 5 миллиардов шекелей. План ускорения производства бронетехники включает расширение производственных мощностей участвующих в цепочке снабжения предприятий по всей стране, многие из которых расположены в периферийных районах.

Также план предусматривает расширение производственных мощностей в Центре ремонта и технического обслуживания бронетехники.

Частью плана является расширение круга поставщиков для поддержки растущих производственных потребностей.

Следующим шагом реализации проекта является его утверждение совместной комиссией Кнессета по оборонному бюджету, после чего министерство обороны сможет приступить к подписанию закупочных сделок.