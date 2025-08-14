Организация учителей старших классов объявила трудовой конфликт

Организация учителей старших классов объявила состояние трудового конфликта в связи с "серьезными нарушениями условий труда", дающее ей право объявить забастовку за считанные дни до начала учебного года.

Основной претензией организации является "односторонняя отмена соглашения с о переходе системы образования на 5-дневную рабочую неделю и возможности работы части рабочих часов из дома".

В 2022 году министр просвещения Ифат Шаша-Битон достигла соглашения с учительскими профсоюзами, согласно которому средние школы смогут перейти на пятидневную рабочую неделю без сокращения количества учебных часов. Взамен учителям будет разрешено выполнять пять часов работы в неделю из дома, а не в школе (речь идет не о часах преподавания).

За прошедший период сотни школ перешли на пятидневную учебную неделю, дав учителям возможность часть времени работать из дома. Однако теперь в минфин и минпрос утверждают, что речь шла о временной льготе, возможность работы из дома будет отменена.

"Несмотря на то, что все министры просвещения до сих пор поддерживали преемственность обязательств предыдущих министров, на этот раз министр просвещения не стал вмешиваться в желание минфина отменить соглашение. Если министерство финансов хочет отменить это соглашение и не разрешать работу из дома, то нужно вернуть систему образования к 6-дневной рабочей неделе и позволить учителям выбирать свободный день в соответствии с их личными потребностями", - заявил глава организации Ран Эрез.