Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" победил "Торино"
время публикации: 07 марта 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:36
В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии "Наполи" победил "Торино" 2:1.
Неаполитанцы одержали вторую победу подряд и занимают третье место, на 11 очков отставая от лидирующего "Интера".
На 7-й минуте после подачи углового Алиссон Сантос открыл счет 1:0. На 68-й минуте он навесил. Политано сбросил мяч. Эльиф Эльмас забил победный гол 2:0.
На 87-й минуте бывший полузащитник "Интера" и "Челси" Чезаре Казедеи сократил отставание 2:1.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026