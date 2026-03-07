x
07 марта 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" победил "Торино"

Футбол
время публикации: 07 марта 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:36
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" победил "Торино"
AP Photo/Gregorio Borgia

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии "Наполи" победил "Торино" 2:1.

Неаполитанцы одержали вторую победу подряд и занимают третье место, на 11 очков отставая от лидирующего "Интера".

На 7-й минуте после подачи углового Алиссон Сантос открыл счет 1:0. На 68-й минуте он навесил. Политано сбросил мяч. Эльиф Эльмас забил победный гол 2:0.

На 87-й минуте бывший полузащитник "Интера" и "Челси" Чезаре Казедеи сократил отставание 2:1.

