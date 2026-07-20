Цены на билеты в Израиль на неделю выборов резко выросли

Авиакомпании и туристические компании сообщают о резком росте спроса на авиабилеты в Израиль в неделю выборов в Кнессет, которые состоятся 27 октября 2026 года.

По данным сайта Gulliver, после объявления даты выборов цены на авиабилеты выросли в среднем на 8%, а из некоторых направлений – на 24% по сравнению с прошлыми годами.

Издание "Калькалист" сообщает со ссылкой на источники в отрасли о четырехкратном росте спроса на билеты в Израиль в указанные даты.

Различные общественные организации активно занимаются помощью в планировании полета в Израиля для участия в выборах, включая помощь в поиске билетов на регулярные рейсы и в организации групп для бронирования чартерных рейсов.