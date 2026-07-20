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Экономика

Началось строительство третьего депо метрополитена Гуш-Дана

Транспорт
время публикации: 20 июля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 07:51
Началось строительство третьего депо метрополитена Гуш-Дана
Flash90

На этой неделе в районе Месубим начались работы по возведению комплекса технического обслуживания и эксплуатации линии M3 метрополитена Гуш-Дана.

Это третье депо проекта. Ранее уже начались работы по строительству депо Ришоним в Ришон ле-Ционе (линия М1) и депо Сгула в Петах-Тикве (линия М2).

Комплекс депо займет 350 дунамов. Стоимость строительства составит около 3 миллиардов шекелей.

На первом этапе проекта на месте проводятся работы по благоустройству и подготовке территории, земляные работы, перенос инженерных коммуникаций, прокладка дорог и возведение подпорных стен с целью расчистить участок для дальнейшего строительства.

На последующих этапах в комплексе будут возведены цеха технического обслуживания, служебные пути, моечные комплексы и системы контроля и управления.

Линия M3 – полукольцевая линия протяженностью около 39 километров, на которых будут 25 станций, и которая будет проходить через 10 муниципалитетов от Бат-Яма до Герцлии с ответвлением к аэропорту Бен-Гурион.

Экономика
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